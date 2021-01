Cucciolo cieco abbandonato nel parco cerca disperatamente aiuto correndo verso i passanti

Come si fa a compiere un gesto così terribile nei confronti di una povera creatura che non può nemmeno vedere e non può, quindi, sopravvivere in mezzo a una strada? La storia di un cucciolo cieco abbandonato a Hyde Park, a Londra, sta facendo il giro del mondo. Chi si prenderà ora cura di lui per il resto della sua vita?

Fonte Pixabay

Oliver è un cucciolo di soli 3 mesi che è stato salvato mentre vagava ad Hyde Park, a Londra. Il personale del centro di reinserimento di Battersea, dove è stato portato dopo il salvataggio, sospetta che la sua cecità sia proprio il motivo per cui è stato abbandonato.

Il cucciolo di Rottweiler, secondo le parole di Steve Craddock, Center Manager di Battersea, è finito in strada forse perchè cieco:

Non sapremo mai il vero motivo per cui hanno abbandonato il giovane Oliver, ma potrebbe essere perché essere cieco avrebbe reso più difficile per un allevatore venderlo a nuovi proprietari.

Il cucciolo cieco abbandonato a Londra ora vive una nuova bella vita

Nonostante l’inizio non proprio facile per Oliver, dopo il salvataggio e dopo aver ricevute le prime cure, adesso ha trovato una casa felice nel sud est di Londra. Suzanne, la sua nuova mamma umana, non gli fa mancare nulla.

Nonostante non sia in grado di vedere, ha già imparato a muoversi nella sua nuova casa. E porta la ciotola di cibo vuota alla sua mamma umana quando ha fame. Per questo lo chiamano Oliver Twist.

Anche se Oliver è cieco, è un ragazzo così sicuro di sé! Ora è completamente sistemato e con l’aiuto della sua nuova sorella maggiore, Izzy, non gli ci è voluto molto tempo per trovare felicemente la sua strada per la sua nuova casa.

Per fortuna questa è una storia a lieto fine. Sperando di poterne raccontare sempre di più!