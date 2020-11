La storia di Oliver ha fatto presto il giro del mondo. È diventato famoso come il cane che aveva perennemente in bocca la sua ciotola del cibo. Dopo poche settimane dalla diffusione della sua storia, è arrivato il lieto fine che tutti desideravano per lui. Ma anche nella nuova casa, tiene sempre in bocca la sua ciotola!

CREDIT: FACEBOOK

I volontari di Menphis Animal Services, erano nel loro rifugio e per loro era una giornata come le altre. Stavano cercando di trovare una famiglia a tutti i cani che avevano salvato dalla strada.

All’improvviso hanno ricevuto la chiamata da parte di una famiglia del posto, che li avvisava di aver trovato il cucciolo a quattro zampe nel loro giardino. Non potevano tenerlo e per questo hanno deciso di allertarli tempestivamente.

I ragazzi sono andati sul luogo in fretta e quando hanno visto Oliver, hanno capito subito che in realtà non era una randagio. Era in condizioni molto buone ed era anche dolce e gentile con gli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Lo hanno portato nel loro rifugio, lo hanno sottoposto ad una visita e anche ad un bagno caldo. Il cucciolo, nonostante il posto fosse nuovo, non ha avuto difficoltà ad adattarsi. Uno dei volontari durante il giro di perlustrazione, lo ha trovato davanti la porta del suo box.

Oliver aveva in bocca la ciotola del suo cibo, poiché voleva far capire all’uomo che aveva ancora fame. La sua idea geniale, ovviamente, ha portato ai risultati sperati e il ragazzo ha fatto il possibile per accontentarlo.

Il lieto fine del piccolo Oliver

CREDIT: READY OR NOT

In alcuni rifugi, purtroppo esiste la politica dell’eutanasia, in caso di sovraffollamento. I ragazzi del posto sapevano che il tempo a disposizione per il cane era poco, ma hanno provato a condividere le sue foto sul web, con la speranza di trovargli una seconda possibilità di vita.

Le sue immagini sono diventate presto virali ed in molti si sono fatti avanti per poterlo conoscere. Una famiglia del posto si è follemente innamorata di lui e dopo tutti i controlli del caso, hanno firmato i moduli per la sua adozione.

CREDIT: FACEBOOK

Oliver si è adattato in fretta nella nuova casa ed ha instaurato un bel legame con tutti i suoi amici umani. Quelle persone fanno il possibile per farlo stare bene, ma la sua abitudine di chiedere il cibo con la ciotola in bocca, non riesce proprio a dimenticarla.