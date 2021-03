Dopo la paura di inizio anno, arriva la gioia più grande: “Quante emozioni quest’anno! Sto per diventare papà!”

Un inizio anno che difficilmente sarà dimenticato dal dj, produttore e star della musica dance italiana, Gabry Ponte. Dopo lo spavento vissuto in prima persona e causato a tutti i suoi fan, per l’intervento al cuore subito a gennaio, il musicista ha voluto esprimere tutta la sua gioia per un’importante novità che presto arriverà a casa sua: un bel bebè!

Credit: gabryponte – Instagram

La quiete, o meglio la felicità, dopo la tempesta. Questo è ciò che sta capitando al famosissimo dj di fama mondiale, Gabry Ponte.

Credit: gabryponte – Instagram

Dopo lo spavento per il problema riscontrato al cuore e la conseguente operazione che ha tenuto col fiato sospeso milioni di fan di tutto il mondo, ieri è arrivata una notizia tutt’altro che spiacevole. La sua compagna aspetta un bambino e lui sta per diventare papà. Per annunciarlo, il deejay ha pubblicato sul suo account Instagram delle tenere foto mentre mostra fiero la prima ecografia.

E niente… Sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno!

Gabry, che non ama molto vivere la sua vita privata sotto i riflettori, questa volta ha deciso di urlare al mondo la sua grande gioia dell’arrivo di un bambino. Riguardo alla sua compagna, però, continua a mantenere una certa riservatezza. Nonostante siano insieme da anni, ancora non l’ha mai mostrata in pubblico, né sui suoi canali social.

Gabry Ponte operato al cuore ad inizio anno

Ciao, devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo.

Con queste parole Gabry Ponte aveva annunciato a tutti l’imminente intervento che avrebbe dovuto affrontare, per risolvere un problema al cuore che lo affliggeva da tempo. In pochissimo tempo, la sezione commenti e reazioni del post sono letteralmente esplose di messaggi e like da parte di amici, colleghi e fan.

Qualche giorno più tardi, sempre sul suo account, è riapparso il viso del dj, molto provato ma sorridente. Nella didascalia le parole che tutti aspettavano con ansia: