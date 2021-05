Il povero cucciolo colpito da un proiettile non sa dove andare per proteggersi. Per fortuna trova un camion, sotto il quale pensa di aver trovato il rifugio perfetto per poter sopravvivere. E intanto continua a chiedere aiuto, sperando in qualche buon samaritano che si accorga di lui e gli dia una mano a stare meglio.

Fonte Pixabay

Il cane ha lasciato tutti senza parole per la violenza subita. Spesso i randagi sono vittime di abusi terribili. Come nel caso di questo cagnolino individuato dai residenti della zona e bisognoso di cure dopo essere stato raggiunto da un proiettile.

Apparentemente, il suo proprietario era responsabile di un attacco così crudele. L’incidente ha avuto luogo qualche settimana fa nella città di San Pedro a Coahuila (Messico): per fortuna un uomo passava di lì e ha sentito il cane ferito piangere sotto al camion parcheggiato in strada.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il cane avrebbe lasciato una casa cercando riparo sotto al camion parcheggiato poco distante. Forse per scappare al suo aguzzino che poco tempo prima gli aveva sparato un colpo in pieno corpo.

Chi lo ha trovato lo ha visto in una pozza di sangue. Era gravemente ferito, ma aveva paura e non si faceva avvicinare. Lo avevano colpito alle zampe anteriori. L’uomo ha deciso di chiamare le autorità per poterlo aiutare il prima possibile.

Come sta il cucciolo colpito da un proiettile?

Il direttore della Protezione civile, Javier Onofre, ha spiegato che il cane era spaventato, ma non violento. Si è lasciato soccorrere senza troppi problemi: lo hanno subito portato alla stazione dei vigili del fuoco dove c’era un veterinario ad aspettarlo.

Per fortuna ora sta bene. Lo hanno accolto in un rifugio e se nessuno lo reclamerà verrà presto dato in adozione. L’uomo che lo ha aggredito è stato identificato e denunciato.