Porta il gatto dal veterinario per sterilizzarlo ma quando tornano a casa scopre che il micio faceva una cosa insolita

Il gatto castrato in posa dopo l’intervento, mentre ancora indossa il collare elisabettiano che il veterinario ha posizionato intorno al suo collo per evitare che si tolga i punti. Vuol quasi mostrare sfidando i proprietari quello che ha subito: un gatto forse non è felice di essere castrato, ma è una decisione che si deve prendere anche per proteggere la sua salute.

Fonte Pixabay

Lucarelli Vinicious è un gatto che ha appena subito un’operazione di castrazione. La sua proprietaria lo ha immortalato subito dopo l’intervento, avvenuto a dicembre 2020, in una sposa che ha fatto sorridere tutto il web.

La proprietaria, Mariana Moreira, di Manaus, città brasiliana, capitale dello Stato di Amazonas e principale centro urbano, finanziario e industriale della Regione Nord del Brasile, ha condiviso la foto “sexy” post intervento nel gruppo “Cats being cats” su Facebook. Scatti diventati subito virali.

Mariana nella didascalia che accompagna le foto ha scritto:

Oggi sono passati 2 giorni da quando ho castrato Lucarelli Vinicious e ogni volta che facciamo una medicazione chirurgica lui rimane in quella posizione. Serve per far prendere aria alle sue parti intime?

Gatto castrato in posa diventa ben presto virale sui social network

La pubblicazione ha avuto 1.900 Mi piace e più di 1.000 commenti. Molte persone hanno sorriso dello scatto e delle parole della donna. Mentre c’è chi vede in quella posa il possibile segnale di un disagio o di un prurito alle parti intime.

Mariana ha tranquillizzato tutti, con un post pubblicato qualche giorno dopo sullo stesso gruppo di Facebook, per rassicurare chi aveva avuto paura che potesse stare male:

Ti ricordi di Lucarelli? Ebbene, è sopravvissuto al collare elisabettiano e alla castrazione dopo l’intervento chirurgico ed è sereno, pieno e di classe.

Pare però che il gatto non si nuovo a foto del genere. Già a settembre 2020 Mariana aveva condiviso uno scatto simile.