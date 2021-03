Cucciolo complice di un furto in un negozio a sua insaputa

Come può essere un cucciolo complice di un furto? Sì, però a sua insaputa. Su internet circola un video in cui si vede un cane di strada intento a fare il palo a un rapinatore che è entrato in un negozio per commettere il suo crimine. Anche se con tutta probabilità si trovava solo lì per caso a curiosare quello che stava facendo.

Fonte Pixabay

Questa storia divertente ci arriva da Gurupi, un comune del Brasile che si trova nello Stato del Tocantins, parte della mesoregione Ocidental do Tocantins e della microregione di Gurupi.

L’altro giorno le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un furto in un mercato locale. Il malvivente è arrivato a bordo di una bicicletta e a quanto pare è stato aiutato da un cane, che gli ha fatto da palo.

Il portale di notizie G1 Tocantins ha raccontato che il rapinatore è arrivato sul posto del furto intorno alle 5.30 ed è entrato dalla porta principale. Mentre fuori un cane assisteva al furto senza fare un fiato.

I due sembrano essere arrivati insieme. E sembra che sempre insieme se ne sono andati via. Mentre l’uomo prendeva i soldi dal negozio il cane lo controllava, forse per avvisarlo se arrivava qualcuno?

Cucciolo complice del furto è il palo perfetto

Non è assolutamente la prima volta che il negozio purtroppo subisce un furto. Ma sicuramente quello che le telecamere di sorveglianza hanno ripreso ha dell’incredibile. Nessuno aveva mai visto un ladro a due zampe farsi accompagnare da un complice a quattro zampe.

Chissà se i fatti sono davvero andati così come sembrerebbe dalle immagini, che ci racconterebbero che i due sono arrivati insieme. Magari si tratta so di una curiosa coincidenza e il randagio è rimasto affascinato da tutto quel trambusto non avendo la possibilità di capire che, invece, si trattava di un reato.