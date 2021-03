Cucciolo con la testa incastrata nel barattolo, il disperato tentativo per liberarlo al volo, prima che il vetro potesse ferirlo, con il primo oggetto trovato

Un povero cucciolo con la testa nel barattolo di vetro era nei guai fino al collo. Qualcuno lo aveva abbandonato in mezzo a una strada, senza possibilità di salvarsi. E lui, forse in cerca di cibo, aveva finito per incastrarsi all’interno di un vasetto abbandonato per strada come lui. Chi potrà salvare il piccolo? Come riuscirà a liberarsi?

Una ragazza ha raccontato attraverso un video un incredibile salvataggio per poter dare una mano al povero cucciolo in difficoltà in mezzo a una strada. Ecco cosa era successo.

La ragazza vive vicino a una casa abbandonata. Un giorno ha sentito dei rumori preoccupanti provenire da quell’edificio. Quando è arrivata lì ha trovato un cucciolo in difficoltà e in pericolo. Il Cucciolo con testa nel barattolo di vetro aveva la testa incastrata in un barattolo di vetro.

Chissà come era finito lì quel povero cucciolo, che si era messo in guai davvero incredibili. Con quel barattolo di vetro intorno alla testa non riusciva più a mangiare e nemmeno a respirare correttamente.

La ragazza ovviamente non è rimasta lì a guardare. Ha prontamente chiamato il suo fidanzato e sono andati in soccorso del povero cucciolo. Era vetro e dovevano agire con moltissima attenzione.

Cucciolo con testa nel barattolo di vetro: come liberarlo?

Dovevano agire con delicatezza, perché il cane poteva rimanere ferito durante la rottura di quel vaso di vetro. Con un po’ di fatica, la coppia è riuscita a liberare il cane.

Ora il cane sta bene e per fortuna ha incontrato delle persone di buon cuore che si sono prese cura di lui con amore. Speriamo ora che possa essere presto dato in adozione, per trovare la sua casa per sempre.

La sua vita è cominciata in salita, ma ci auguriamo che possa presto trovare l’affetto di cui ha bisogno per crescere forte e sano.