Una casa per sempre per il gatto Merlino e il cane Anacleto

Questa è la bellissima storia a lieto fine del gatto Merlino e del cane Anacleto. Sono stati trovati insieme, entrambi abbandonati e senza un tetto sopra la testa. Quando sono stati salvati, per i volontari era chiaro che non potevano essere mai separati. E per fortuna hanno trovato insieme la loro nuova casa per sempre.

Per fortuna ci sono storie tristi a lieto fine, che ci fanno confidare che un mondo migliore sia possibile. Soprattutto per porre fine alla piaga degli animali abbandonati in strada, destinati a un destino crudele e beffardo, proprio loro che farebbero qualsiasi cosa per i loro proprietari vengono traditi dalle persone che dovrebbero amarli.

Il fenomeno dei cani e dei gatti abbandonati è purtroppo in crescita. Troppe persone senza cuore lasciano per strada, destinati a morire di fame e di stenti o in un incidente stradale, povere creature senza alcuna colpa. Ma ci sono anche persone di buon cuore che non solo le salvano, ma offrono loro una nuova vita.

Merlino e Anacleto sono rispettivamente un gatto e un cane che sono stati trovati insieme nel parco della Cellulosa di Roma. Entrambi erano soli e hanno trovato conforto l’uno nell’altro, cercando di sopravvivere insieme. La loro amicizia nella difficoltà è cresciuta.

La Lega del Cane di Ostia li ha portati in salvo e ha iniziato a prendersi cura di loro fin dall’inizio. Obiettivo dei volontari era trovare una casa dove potessero vivere insieme, per un’adozione di coppia che era indispensabile, visto che vivevano in simbiosi.

Il gatto Merlino e il cane Anacleto ora vivono insieme in una casa piena di amore

Cane e gatto sono stati adottati da Maria Stella, dal marito e dal figlio e vivono a Roma, insieme ad altri 10 mici salvati dalla strada.

Una storia a lieto fine per una coppia di amici inseparabili che ora potrà vivere insieme nella sua nuova casa per sempre.