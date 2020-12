Cucciolo con una corda al collo abbandonato in un sacco a Benevento

Da Benevento ci arriva una storia davvero terrificante. Una persona di buon cuore ha individuato e ha permesso di salvare un povero cucciolo con una corda al collo abbandonato in mezzo a una strada. Se non fosse intervenuto in tempo, con tutta probabilità sarebbe morto da solo. Chi può aver fatto una cosa del genere?

A raccontare la storia di questo povero cucciolo è l’Associazione Una zampa nel cuore Benevento. A trovare a Natale 2020 un povero cane abbandonato è stata una ragazza, che subito ha contattato la Onlus per occuparsi di un povero animale abbandonato in modo orribile in una stradina secondaria. Se non fosse passata di lì, non ce l’avrebbe di sicuro fatta.

Il cane è stato trovato chiuso stretto all’interno di un sacco per rifiuti. Ma non solo. Il povero cucciolo aveva una corda stretta intorno al suo collo. Chi lo ha lasciato lì, voleva intenzionalmente farlo morire.

Siamo sotto Natale, ci si aspetterebbe di percepire nell'aria una maggiore predisposizione alle buone azioni e…

I volontari dell’associazione sono subito intervenuti per liberare e portare in salvo quel cucciolo che doveva aver provato una paura davvero tremenda. Tutto solo, chiuso in un sacco, con una corda a stringergli il collo: potete immaginare il terrore?

E potete immaginare che persona debba essere chi si è macchiata di un reato del genere? L’associazione ha assicurato che farà delle indagini personali in zona, sperando che chi ha visto qualcosa possa aiutarli.

Il salvataggio del cucciolo con una corda al collo, un miracolo di Natale

L’associazione adesso sta effettuando i controlli di routine, per capire se ha un microchip e se sta bene e cercano per il cane una vita migliore.

Si occuperanno anche della sua sterilizzazione e cercano uno stallo dove possa vivere serenamente in questa fase delicata.

L’hanno chiamata Hope, speranza. Nella speranza che possa avere un futuro migliore!