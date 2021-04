Cucciolo corre ad abbracciare la ragazza che gli fa sempre il bagnetto

Di solito la maggior parte dei cani e dei gatti non ama bagnarsi con acqua e sapone, perché dà fastidio rimanere bagnati ed essere manipolati troppo a lungo. Non è il caso di questo esemplare di Lhasa Apso: il cucciolo corre ad abbracciare con entusiasmo e gioia la ragazza del negozio di animali che solitamente gli fa il bagnetto.

Fonte Pixabay

Horeo è un bellissimo cucciolo di Lhasa Apso di soli 7 mesi. Vive con la sua famiglia a Ipatinga, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione della Vale do Rio Doce e della microregione di Ipatinga.

Il 23 aprile scorso è diventato una vera e propria star sui social network per un video che la sua proprietaria ha deciso di postare sul suo account Instagram. Horeo adora fare il bagnetto e quando arriva la ragazza che se ne occupa di solito, è al settimo cielo.

Heyd Apolinário, mamma del cucciolo, ha realizzato un video nel momento esatto in cui il cucciolo è pronto per andare al negozio di animali. Quando Erika Pimenta arriva con il dog taxi per prenderlo, non riesce a contenere la sua gioia.

Erika lo porta spesso nel suo negozio per animali, il Love World – Bath & Tosa, dove si prende cura di lui, gli fa il bagnetto, lo rende ancora più bello di quanto già lo sia. Lui sa che la sua presenza vuol dire quello e non vede l’ora di sottoporsi al trattamento di bellezza.

Fonte Instagram heydapolinario

Cucciolo corre ad abbracciare la proprietaria del negozio di animali

Il video di Horeo, eccitato perché andrà via con Erika, ha ottenuto un grandissimo successo sui social.

Fonte Instagram heydapolinario

La reazione del cagnolino che sa che quella donna è venuto a prenderlo non solo per il bagnetto, ma anche per le coccole, non ha prezzo. Impossibile resistere ad Horeo.