Cucciolo di 10 anni, portato per l’eutanasia dal veterinario che non se la sente e chiede aiuto a una volontaria: la storia di Holly

Questa è la storia di un povero cane diabetico rimasto per troppo tempo senza le cure necessarie per la sua malattia. Le sue condizioni di salute sono peggiorate giorno dopo giorno e oggi il povero piccolo sta davvero molto male. Ha bisogno dell’aiuto di tutti per poter sperare di riprendersi: chi vuole dargli una mano?

Fonte Pixabay

La storia di Holly, questo il nome del cane diabetico di 10 anni che da 5 mesi non riceverebbe le cure necessarie, è stata raccontata su Facebook da Carolina Fico, che lavora presso Astra (Associazione Volontari-Salvaguardia e Tuela Randagi Afragola).

Secondo quanto riportato sulla sua pagina Facebook, Holly oggi è irriconoscibile, un cane scheletrico che soffre di diabete, una malattia che colpisce anche i cani e che ha bisogno di cure e di molta attenzione.

Una veterinaria ha chiamato la volontaria perché i proprietari di Holly avevano portato il cucciolotto da lei. Volevano sopprimerlo, ma la dottoressa non se l’è sentita e ha chiesto aiuto per poter aiutare quella povera creatura.

La donna ha subito accolto in casa Holly, un piccolo scheletrino diabetico e anemico. Doveva anche essere affamato, perché non appena gli hanno dato da mangiare ha divorato la sua pappa con un lupo.

La storia di Holly, il cane diabetico che volevano sopprimere

La proprietaria di Holly, contattata dalla volontaria, ha raccontato che il cane non mangiava, non si alzava, non si muoveva, era pieno di piaghe, che però nessuno ha notato. La famiglia non aveva soldi per pagare il veterinario e lei era addolorata per la scelta, ma ora era felice di sapere che qualcuno si prendesse cura di Holly.

Fonte Pixabay

Carolina Fico ha pubblicato le foto di Holly su Facebook nella speranza che più persone possibile possano aiutare il cane a tornare in forma, per poter presto trovare una casa per sempre.