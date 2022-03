Cucciolo di 2 mesi raggomitolato sul cemento aspetta che qualcuno vada a salvarlo

Questo povero cucciolo di 2 mesi era raggomitolato sul cemento, abbandonato da qualcuno nel cortile di una scuola che non era assolutamente frequentata. Chi lo ha lasciato lì evidentemente non aveva alcuna intenzione di permettergli di salvarsi, altrimenti lo avrebbe lasciato in un rifugio o in un canile, sperando che qualcuno si prendesse cura di lui. Solo e abbandonato al suo destino, aspettava con ansia qualcuno che lo salvasse.

Quando il cane piccolissimo è stato trovato non c’era nessuno a dargli una mano. Era estate, le scuole erano chiuse, nessuno lo avrebbe mai trovato in tempo in quel cortile. Per fortuna alcuni volontari si sono accorti della sua presenza in quel luogo.

I soccorritori non hanno aspettato: hanno scavalcato la recinzione della scuola per poter portare quel cucciolo in salvo. Era amichevole, non vedeva l’ora di essere salvato. L’hanno chiamata Alexia, era una femminuccia. Gode di ottima salute, per fortuna, come ha detto il veterinario subito interpellato.

Se loro non fossero intervenuti in tempo, Alexia probabilmente sarebbe morta nel cortile di quella scuola chiusa per l’estate. Era tutta sola e assolutamente rassegnata al destino che qualcuno aveva deciso per lei.

Ma due volontarie hanno deciso di darle una seconda opportunità, portandola via da lì, mettendosi anche in pericolo perché hanno dovuto scavalcare una recinzione ed entrare in una proprietà privata senza il permesso di nessuno.

I veterinari che l’hanno visitata hanno trovato Alexia in buona salute. Così i volontari hanno subito potuto mettere annunci per poterla dare in adozione e trovare per lei una nuova casa per sempre.

Alexia ha bisogno di una famiglia amorevole che si possa prendere cura di lei per il resto della sua vita, facendole dimenticare questo inizio di vita davvero traumatico. Auguri piccola Alexia, buona vita.