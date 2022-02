Per affrontare l’emergenza Covid, nuove regole a scuola in arrivo, per la gioia di genitori, dirigenti e professori che dovranno imparare nuove procedure in caso di positivi in ambito scolastico. Ma il Governo in queste ore è chiamato anche ad affrontare altri importanti punti, come l’idea di un Green Pass illimitato e anche la colorazione delle Regioni, che per molti non ha più ragione di esistere.

Fonte foto Pixabay

Il 2 febbraio il Governo di Mario Draghi è chiamato a decidere su molti punti che saranno portati sul tavolo del Consiglio dei ministri, la prima riunione dopo la rielezione al secondo mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’esecutivo, dopo aver prorogato di 10 giorni l’obbligo di mascherina all’aperto e aver dato una data alle discoteche per riaprire, dovrà uscire con un nuovo decreto. La scuola, prima di tutto, poi Green Pass e colori delle Regioni.

Covid, nuove regole a scuola

Potrebbero cambiare le regole per la quarantena, per semplificare un po’ le cose. Le elementari dovrebbero essere equiparate alle medie e alle superiori. Quindi DAD solo dal terzo caso, con l’ipotesi di annullarla per chi è vaccinato o ridurla a 5 giorni e non 10.

Fonte foto da Pixabay

Green Pass illimitato

Si parlerà anche di rendere senza scadenza il Green Pass per chi ha fatto la terza dose, ma bisogna attendere il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico che ancora non si è pronunciato in merito. Oggi la durata della certificazione verde è scesa a sei mesi anche per chi ha ricevuto la terza dose.

Colori delle Regioni, verso un’abolizione?

Le Regioni chiedono che i colori vengano aboliti. I governatori hanno già avanzato proposte al governo, ma non si sa se questo sistema verrà abbandonato. In realtà oggi tra zona bianca, gialla e arancione sono poche le differenze. Nella conferenza Stato-Regioni che si terrà prima del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi sentirà anche i Presidenti di Regione.