Come tutti già sanno, i cani spesso mangiano la cacca, che si tratti della loro o quella di un altro animale. Vi siete mai chiesti perché lo fanno? Ci sono molti miti riguardo a questo argomento, sui quali molti esperti hanno fatto degli approfondimenti ed hanno provato a trovarne una spiegazione.

Alcuni di loro hanno affermato che c’è la possibilità che questa abitudine sia legata ad un’infestazione di parassiti nell’intestino, anche se questa è un’ipotesi molto rara.

Allora quali sono i principali motivi per i quali i cani mangiano i loro escrementi?

Il primo motivo è che al cane semplicemente piace. Molti alimenti destinati agli amici a quattro zampe, sono noti per essere ricchi di sostante nutritive. Gli odori di queste sostanze spesso possono “sopravvivere” alla digestione e lasciare loro tracce anche dopo che il cibo viene espulso.

Un altro motivo, che si presenta soprattutto nelle mamme è che queste tendono a mantenere pulita la cuccia dove dormono i suoi cuccioli. Per fare ciò, spesso eliminano i residui dei loro bisogni, mangiandoli. I cuccioli, di conseguenza, vedendo i comportamenti della loro mamma, prendono spesso la stessa abitudine.

Per i cani, mangiare la cacca, può essere pericoloso

Questa bizzarra abitudine, se ripetuta, può risultare anche pericolosa per i cani. Il motivo è strettamente legato a tutti i batteri che gli escrementi contengono e producono. Ma ci sono uno o più modi in cui si può impedire che i nostri cuccioli interrompano questa pratica? Molti studiosi consigliano alcuni metodi molto semplici e, allo stesso tempo, efficaci.

Mantenere puliti gli ambienti che i cuccioli sono soliti frequentare, spesso può prevenire questa loro abitudine. Un’alternativa per contrastare la loro coprofagia è “sporcare” i loro bisogni con odori o sapori che non amano come, ad esempio, il peperoncino. Ricordate che è sempre importante chiedere consigli al proprio veterinario, che capirà se l’abitudine del vostro Fido sia legata ad uno stato ansioso oppure a qualche patologia. Lui saprà consigliarvi la soluzione migliore.

Ciò che, invece, è fortemente sconsigliato, è rimproverare o sgridare l’animale. In quel caso potrebbe sentirsi colpevole di averla fatta nel posto sbagliato e, di conseguenza, decidere di doversi disfare del “corpo del reato” più in fretta.