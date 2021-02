Cucciolo di boxer portato via da una brutta malattia: dopo qualche mese il suo padroncino riceve una bellissima sorpresa

Questa è una storia che ha commosso tutti quanti. E ha per protagonista un bambino e il suo adorato cagnolino. Ragazzino perde il cucciolo a causa di un cancro che lo ha portato via troppo presto. La sua disperazione è davvero molto forte. A placarla solo una bellissima sorpresa che riceverà in maniera decisamente inaspettata.

Fonte Pixabay

Perdere un animale domestico è un lutto che difficilmente si riesce a superare. Carter è un ragazzino che era affezionato a Holly, un dolce cagnolino che purtroppo si è spento troppo presto a causa del cancro.

Holly era un boxer, morto di cancro quattro mesi prima. La foto del legame tra il bambino e il suo animale domestico ha fatto il giro del web. Ma c’è un altro scatto che sta facendo ora il giro del mondo e ha per protagonista sempre Carter e la sorpresa che la famiglia gli ha fatto.

Ragazzino perde il cucciolo e riceve un dono che lo fa commuovere

Nikki Yoshihara, mamma di Carter, insieme alla famiglia ha deciso di accogliere in casa Rory. Nella loro casa di Middleburg, in Florida, era ancora vivo il ricordo di Holly, ma Rory è riuscito nell’impresa.

Carter, non appena ha visto quel boxer pieno di amore nei suoi confronti si è messo a piangere dalla commozione. Le foto condivise su Facebook hanno fatto piangere molte persone.

Abbiamo perso il nostro primo boxer, Holly, a causa di un cancro 4 mesi prima. Questa è la prima foto che abbiamo scattato con il nostro attuale boxer, Holly. Ho detto, sorridi. E questo è il risultato. Nostro figlio era così commosso.

Queste le parole della mamma che hanno accompagnato lo scatto che ha commosso tutti quanti.

Rory è stata una benedizione per Carter e per tutta la famiglia, come confermato dalla mamma rispondendo su Facebook a chi le chiedeva come stava il ragazzino.