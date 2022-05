C’è un bimbo di 5 anni, ripeto, solo 5 anni che non ha avuto paura di buttarsi in piscina pur di salvare un cucciolo di cane che sta per annegare. Un video pubblicato su TikTok mostra il coraggio di questo bambino che si è gettato nelle acque della piscina pur di portare in salvo quel povero cagnolino che da solo non ce la faceva.

Fonte foto da video su TikTok di pazcingolani

Di solito raccontiamo storie di cani che salvano la vita alle persone. Ma questa volta è accaduto il contrario. Siamo in Argentina e un cucciolo in pericolo ha trovato aiuto in una piccola persona, un bambino di soli 5 anni che può essere chiamato eroe a tutti gli effetti.

Tutto è iniziato, come ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate, quando un cucciolo di pastore tedesco di appena due mesi ha deciso di mettersi a giocare in giardino. Era pericolosamente vicino alla piscina e incuriosito il cagnolino si è avvicinato troppo al bordo, finendo in acqua.

L’animale cerca in tutti i modi di rimanere a galla, ma è troppo piccolo, non sa nuotare bene e dopo un po’ inizia a essere stanco. Sembra quasi a un certo punto che smetta di lottare per sopravvivere. Ma è a quel punto che entra in scena un eroe.

Un bimbo di 5 anni si è accorto che il suo cane stava affogando nella piscina di casa. E non ha esitato a buttarsi per salvarlo, come dimostrano le immagini pubblicate in un video diventato virale su TikTok, pubblicato dalla cugina. In poco tempo ha ottenuto migliaia di mi piace e milioni di visualizzazioni.

Fonte foto da video su TikTok di pazcingolani

Cucciolo di cane sta per annegare: il bambino è un eroe

Stavano cercando il cane ovunque fin quando mio cugino lo vede dentro la piscina. Il cucciolo è rimasto nell’acqua per 15 minuti. Mio cugino senza pensarci si è buttato in piscina, pensando che fosse già morto. Aveva imparato a nuotare da poco e si è tuffato comunque.

Fonte foto da video su TikTok di pazcingolani

Queste le parole della ragazza su TikTok, che poi aggiunge, sottolineando in un altro video che ora il cane sta bene: