Cucciolo di chihuahua si veste per uscire con il papà (VIDEO)

Come si veste il cucciolo di Chihuahua per uscire?

Il cucciolo di chihuahua vive con il suo papà umano che ama più di ogni altra cosa al mondo. La coppia insieme si diverte e passa delle bellissime giornate. Ma il momento migliore è quando il cane e il suo proprietario devono uscire di casa. Il cucciolo sceglie con cura dal suo guardaroba personale i vestiti per uscire.

Fonte Pixabay

Murat Noyan è una dolce principessina, una cagnolina che vive in Turchia insieme al suo papà umana e che tutti amano dopo che le sue gesta sono state pubblicate su Instagram. Il Chihuahua è semplicemente adorabile e vi spieghiamo il perché.

In camera da letto Murat Noyan ha un guardaroba personale all’interno dell’armadio del suo papà umano, con cui condivide gli spazi di casa e anche la stessa esistenza. Dei mini vestitini perfetti per uscire insieme alla persona più importante della sua vita.

In un video postato sui principali social network e che presto ha fatto il giro del mondo, il papà umano di questo chihuahua ha condiviso una bella routine che la coppia ha ogni giorno.

Il cucciolo di Chihuahua si veste e il suo mini guardaroba è adorabile

In un video pubblicato sui suoi social si vede il dolce cagnolino che attende buono buono sul letto in attesa di scegliere insieme al suo papà umano il look per uscire di casa. L’entusiasmo è palpabile, come si può notare dalle immagini: si vede proprio che il cane ama stare con lui. E che ama anche abbigliarsi!

Il video ha ottenuto migliaia di commenti, di like e di condivisioni. Tutti adorano il dolce cagnolino. E adorano il fatto che il suo papà umano abbia deciso di dedicare nell’armadio un posticino dedicato ai suoi capi di abbigliamento.

Anche voi avete un armadio per i vestiti e i cappottini per cani dei vostri migliori amici pelosi?