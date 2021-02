Cucciolo di Golden Retriever allo specchio come in Taxi Driver, un scenetta divertente (VIDEO)

Golden Retriever come in Taxi Driver, un video virale

Tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo messi di fronte a uno specchio per imitare qualche scena famosa di un film che ha fatto la storia del cinema. Ma avete mai visto fare una cosa del genere a un cane? Il Golden Retriever come in Taxi Driver è il protagonista di un video divertentissimo che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Questo dolce cucciolotto, un cane di razza Golden Retriever, si chiama Maui. È un cane davvero molto giocherellone e anche molto coraggioso: sarebbe disposto a fare di tutto pur di proteggere la sua casa e la sua famiglia.

Un giorno è arrivato addirittura a mostrare i denti a un altro cane che aveva avuto il coraggio di introdursi in casa sua. Perché lui è un perfetto cane da guardia. Peccato che non si fosse accorto che quell’altro cagnolino, in realtà, era il suo riflesso nello specchio.

Hariesh Manaadiar, residente a Sandton, Gauteng, Sud Africa, vive con Maui ed è riuscito a immortalare il momento in cui il suo cucciolotto si mette a fare le facce buffe davanti allo specchio.

Prima lo ha condiviso sul gruppo di Facebook Golden Retriever Club, dove tutti hanno apprezzato il cane che fissava allo specchio quel rivale, cercando di spaventarlo e mandarlo via.

Golden Retriever come in Taxi Drier

In molti hanno rivisto in quelle scene il famoso attore Robert De Niro nei panni del suo personaggio di Taxi Driver, mentre, sempre allo specchio, si guarda e dice: “Stai parlando con me? Stai forse parlando con me?”.

Altri, invece, sostengono che si stia esercitando per andare dal veterinario, per mostrare tutto il suo disappunto. Mentre qualcuno sostiene che, invece, stia solo mostrando a se stesso le sue fossette, facendo le facce buffe allo specchio. C’è anche chi è sorpreso del fatto che a farlo sia un Golden Retriever.