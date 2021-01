Oggi abbiamo deciso di parlarvi di una vicenda che è diventata virale sul web e che ha ha stupito migliaia di persone. Il protagonista è un dolce cane chiamato Billy, che ha iniziato a zoppicare solo per copiare il suo amico umano. L’uomo aveva il gesso ed era costretto a camminare con le stampelle.

CREDIT: FACEBOOK

In molti sono rimasti a bocca aperta da ciò che ha fatto questo cucciolo per il suo papà. Non poteva vederlo stare male e ha trovato un modo speciale per supportarlo.

Russel Jones è un uomo che vive a Londra ed un giorno, proprio mentre era a lavoro, ha avuto un grave incidente.

I suoi colleghi si sono presto resi conto che aveva bisogno di cure. Per questo lo hanno portato d’urgenza in pronto soccorso. I medici, dopo tutte le analisi ed i controlli del caso, hanno scoperto che si era rotto una caviglia.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo per riuscire ad aiutarlo, sono stati costretti a mettergli il gesso e di conseguenza l’uomo doveva usare le stampelle per camminare. Pochi giorni dopo quest’episodio, la famiglia si è resa conto che anche il loro cane stava male.

Billy ha iniziato improvvisamente a zoppicare. Nessuno capiva il motivo dietro l’infortunio, ma tutti si sono allarmati. Erano preoccupati, poiché credevano che stesse soffrendo.

La visita dal veterinario del piccolo Billy

CREDIT: FACEBOOK

I proprietari hanno preso in fretta l’appuntamento dal veterinario. Il medico lo ha sottoposto a delle radiografie, ma da questi esami, non sono risultati problemi. Anzi, il cane stava bene e non mostrava alcun segno di malessere.

Il giorno seguente, la moglie di Russel ha visto Billy nel giardino che correva ed è proprio a quel punto che ha capito tutto. Il cagnolino ha iniziato a zoppicare solo per solidarietà nei confronti del suo amico umano. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’uomo ha voluto pubblicare l’accaduto sul web, non immaginando che sarebbe diventato virale. Le persone sono rimaste stupite dal modo con il cane ha dimostrato l’amore e la vicinanza ad una delle persone più importanti della sua vita.