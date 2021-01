Cucciolo di golden retriever non riesce a decidere: le pantofole della mamma sono veri cani o impostori?

Golden Retriever VS pantofole, chi vincerà? I nostri adorati cani di solito hanno una fissazione assolutamente assurda per le ciabatte dei loro proprietari umani. Anzi, talvolta si accaniscono così tanto da distruggerle e farle in mille pezzi. In questo caso il dilemma del cucciolo è un altro: quelli sulle pantofole sono cani veri? E come ci sono finiti lì?

Fonte Pixabay

Molly è una bellissima Golden Retriever che vive insieme alla sua mamma umana. A raccontare le sue gesta sui social, in particolare su un account Instagram dedicato, è la sua proprietaria, Eva Chow, che recentemente ci ha raccontato di un dilemma che sta tormentando Molly.

Un giorno la donna ha indossato un paio di ciabatte davvero molto particolari, che hanno mandato in crisi la povera Molly. Cosa avevano di così eccezionale quelle ciabatte? È presto detto: avevano dei simpatici cagnolini sopra. Ora la domanda che sicuramente frulla per la testa di Molly è: ma sono veri? E se sono veri, come ci sono finiti lì?

Eva ha persino giocato e scherzato con la povera Molly. Ha fatto muovere le ciabatte con sopra i cani proprio come se fossero degli animaletti. E Molly si è dimostrata subito confusa di fronte a quella scenetta.

Molly era molto confusa nel cercare di scoprire se le pantofole fossero amiche o nemiche. Penso che alla fine si sia resa conto che non erano reali e ha iniziato a discutere se sarebbe stata in grado di masticarli o di non masticarli.

Fonte Instagram missgoldenmolly

Golden Retriever VS pantofole, il video ha fatto il giro del mondo

Molly è diventata una star a sua assoluta insaputa. Il video è diventato virale in poco tempo dopo la sua pubblicazione su internet e ha atto letteralmente il giro del mondo.

Fonte Instagram missgoldenmolly

Le condivisioni sulla pagina Instagram di Molly sono migliaia, grazie ai tanti follower.