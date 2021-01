La nota cantante Miley Cyrus ha recentemente detto addio al suo Pit Bull Mary Jane. Da circa un anno, la cagnolina lottava contro il cancro e alla fine, ha perso la sua battaglia. La star vive con diversi cani salvati dai rifugi, ma Mary Jane ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Dopo la sua morte, il dolore che l’ha travolta, è stato insopportabile.

Credit: Instagram

Per renderle onore e per ricordarla per sempre, Miley le ha dedicato una canzone e ha pubblicato un tributo nelle sue storie Instagram.

Chiunque mi conosce, sa che da sempre il mio migliore amico è un pit bull salvato di nome Mary Jane. Mi è stato consigliato di trascorrere ogni secondo assaporando il suo spirito speciale…. ma per me non era nulla di nuovo. L’ho assaporato per 10 anni.

Credit: Instagram

In un certo senso, era un cane con le ali. L’ho ringraziata ripetutamente, mentre esalava i suoi ultimi respiri. Per chi non sa cos’era per me, era qualcosa di più di un amico e di un familiare. Qualcosa di così diverso, che non so definirlo.

La canzone di Miley Cyrus

Miley Cyrus ha accompagnato le sue strazianti parole, con le note di una canzone scritta diversi anni fa e intitolata Mary Jane 5EVR. Una canzone che dopo la morte della sua amica a quattro zampe, ha un significato molto più profondo.

Lei non soffre più, ma io si. Questo è l’amore. Mary Jane è morta con grazia, dignità, pace e potere. Viveva secondo la regola d’oro della gentilezza e della compassione verso tutti. Era forte quando aveva bisogno di esserlo, ma mai per troppo tempo. Se solo tutti noi fossimo più simili a Mary Jane.

Credit: Instagram

Migliaia di fan si sono commossi davanti alle parole della cantante e hanno voluto inviarle messaggi di supporto e di cordoglio. Chiunque nella vita abbia perso un cane, sa quale dolore Miley Cyrus ha voluto condividere.