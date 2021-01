Cucciolo di Golden Retriever nota che il povero animale era in difficoltà e decide di intervenire

Questa è una bellissima storia che ha per protagonisti un cane e un animale selvatico che si trovava in difficoltà. Grazie all’intervento del pelosetto, però, è una storia a lieto fine. Kenya, il cucciolo di Golden Retriever, salva un’aquila ferita, facendo tutto quello che era in suo poter per potergli dare una mano, come poteva.

Fonte Pixabay

All’inizio del mese di gennaio, un Golden Retriever di nome Kenya stava passeggiando lungo il fiume Sucker, negli USA, quando ha visto qualcosa di strano e ha iniziato ad abbaiare in modo insistente per attirare l’attenzione di tutti i presenti.

Kerrie Burns, la mamma umana di Kenya, si è subito accorta che qualcosa non andava. A terra vide un’aquila calva. Insieme all’amica Pam Weber si è avvicinata. L’animale non poteva volare e il cucciolo di Golden Retriever si era subito reso conto che aveva bisogno di aiuto.

Si stava facendo buio. Decisero di non toccare l’animale, perché poteva spaventarsi. Ma decisero di tornare il giorno successivo, seguendo le sue tracce, portandosi dietro l’aiuto di cui l’aquila aveva assoluto e urgente bisogno.

Due uomini del Dipartimento delle risorse naturali del Minnesota erano con loro. Con tanta pazienta e un impegno straordinario, il gruppo è riuscito a portare a termine il salvataggio. Merito soprattutto di Kenya che l’aveva individuata il giorno prima e che ha aiutato le ricerche quello successivo.

Le condizioni dell’aquila salvata dal cucciolo di Golden Retriever

L’aquila è stata portata a Wildwoods Rehab, una struttura di riabilitazione per animali selvatici. Era un maschio adulto e non soffriva di malnutrizione. Aveva una spalla gonfia e aveva le piume congelate.

Forse è rimasta ferita durante la stagione della caccia al cervo, a causa del piombo utilizzato. Gli esperti hanno trasferito l’animale ferito e malato al The Raptor Center di St Paul.

L’aquila effettivamente soffriva di avvelenamento da piombo. Di sicuro si rimetterà presto!