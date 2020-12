Cucciolo di Golden Retriever scivola sulla strada ghiacciata, il video è divertentissimo

Questo Golden Retriever scivola sulla strada che si è ghiacciata. Doveva portare un regalo al suo proprietario. Era così eccitato, non solo per il dono, ma anche per la neve, che non aveva mai visto prima in vita sua, da emozionarsi così tanto e non riuscire più a camminare su quel percorso che si era fatto così pericoloso.

Fonte Pixabay

Il cagnolone aveva deciso di fare un bel regalo al suo proprietario. Aveva fatto una corsa per trovare uno dei rami più belli che avesse mai visto prima. E stava correndo a riportarlo indietro al proprietario.

Questa storia ci arriva dalla Cina ed è stata filmata dalla signora OU, proprietaria del cane di 8 mesi di nome Cake. Quando il cane ha cominciato a correre verso di lei, le zampe non ne volevano sapere di andare dove voleva il povero cucciolo.

Fonte YouTube Daily News

Mentre camminavano, il cane aveva visto dei ramoscelli, voleva farne un bouquet per la sua amata mamma. Ma non aveva fatto i conti con la strada ghiacciata, che lo ha messo in difficoltà. Era praticamente fuori controllo.

Dobbiamo capire il povero Cake. Non aveva mai visto la neve e non aveva mai visto il ghiaccio. E non aveva la più pallida idea di quanto la strada sotto le sue zampe potesse essere scivolosa e piena di insidie.

Fonte YouTube Daily News

Golden Retriever scivola sul ghiaccio, il video fa il giro del web

Dopo aver perso i ramoscelli, è tornato indietro a prenderne altri. Dopo un po’ è anche riuscito nel suo intento: consegnarli all’amata mamma senza perderne troppi per strada e senza farsi male soprattutto.

Fonte YouTube Daily News

Non è un video divertente quello qui sopra? Chissà il povero cucciolo cosa avrà pensato la prima volta che è scivolato su quella strada resa impraticabile dalla neve.