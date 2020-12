Cucciolo di labrador non mangia se il suo umano non fa una cosa particolare con la sua pappa

Se non esce dal microonde, il cucciolo di labrador non mangia la pappa

Questo simpatico e dolcissimo cucciolo di labrador ha dei gusti davvero molto particolari in fatto di alimentazione. Se la pappa non è cotta al microonde, il cane si rifiuta anche solo di assaggiare. Il suo cibo deve per forza uscire da quel piccolo elettrodomestico, lo stesso usato dal suo proprietario umano per cucinarsi i pasti.

Fonte Pixabay

Feixian è la sua mamma umana, che vive con Duoduo, questo il nome del cucciolo di cane, nella città di Yantai, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale. È stata lei a raccontare la sua incredibile storia.

Duoduo è il compagno di vita perfetto. La donna racconta che la tratta meglio di ogni altro essere vivente al mondo, anche di un fidanzato. E i due sono inseparabili. Così tanto che il cane ha preso delle abitudini che possono essere definite umane.

Ricordate il video in cui rimboccava le coperte della 22enne nel letto? Ebbene, il cane premuroso ha un carattere dolce, ma è anche molto pignolo e testardo. Soprattutto quando si parla di cibo.

Vedendo Feixian scaldare la sua zuppa di ravioli nel microonde, da quel giorno il Labrador ha deciso che non avrebbe mangiato niente. A meno che non uscisse da quella piccola porta magica che sembrava cucinare tante prelibatezze.

A quanto pare Duoduo era geloso del piatto della ragazza. E così ha chiesto a Feixian di scaldare anche il suo cibo secco nel microonde. Anche se non doveva essere riscaldato, la ragazza ha dovuto far finta di far funzionare il piccolo elettrodomestico per far mangiare Duoduo.

Lui non è il solo cucciolo di labrador a fare cose strane con il cibo

I cani di razza Labrador sicuramente non sono nuovi a scenette davvero simpatiche quando si tratta di mangiare.

Fonte YouTube Rudra Soni

Anche i vostri cani fanno lo stesso e pretendono di mangiare “le vostre stesse cose”, salvo poi farsi intortare da scherzetti di questo tipo?