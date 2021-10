Come calmare i passeggeri in aereo? Ci sono persone che amano volare più di ogni altra cosa al mondo. E altre che, invece, sono costrette, ma preferirebbero di gran lunga stare con i piedi per terra. Per tutte queste è in arrivo tra le nuvole il “servizio di pet therapy”: ecco come un cucciolo di pastore tedesco, insieme all’assistente di volo, possono aiutare i passeggeri in difficoltà.

L’11 agosto scorso, Marissa Nicole Basi ha condiviso sui suoi social un momento speciale che ha vissuto su un volo preso il 2 agosto 2021. La donna americana risiede in Florida e stava tornando da Belleville, nell’Illinois. A un certo punto è spuntato un cucciolo di pastore tedesco.

Il cane, in braccio a un assistente di volo, è intervenuto per dare supporto emotivo ai passeggeri che avevano difficoltà ad affrontare le turbolenze in volo, sul mezzo Allegiant Air. Chi meglio di un cucciolo di 10 settimane da accarezzare può calmare gli animi preoccupati?

Nel video, che è ben presto diventato virale, si vede l’assistente di volo che, durante una serie di turbolenze, passa di fila in fila per far accarezzare il cane ai viaggiatori. Così tutti hanno dimenticato la paura grazie a quel concentrato di amore peloso.

Il video aveva come titolo la frase seguente:

Qualcuno dia un aumento a quest’uomo.

Sicuramente l’idea è geniale, perché consente di calmare anche le persone più spaventate in situazioni in cui si potrebbero compiere dei gesti che potrebbero mettere a rischio tutti coloro che sono sull’aereo.

Il cucciolo di pastore tedesco dà amore e conforto a chi ne ha bisogno

3,3 milioni di utenti Internet hanno visto il video e hanno applaudito al cagnolino e alla sensibilità di chi ha deciso di portare a bordo un cane. Inoltre il filmato ha ottenuto migliaia di reazioni e commenti.

Non è adorabile questo cagnolino?