Cucciolo di pitbull disabile abbandonato rinchiuso in una valigia nel bosco

Come si fa a lasciare da solo in un bosco un povero cane affetto da disabilità? Costringerlo a cavarsela da solo, sapendo che non ce l’avrebbe mai fatta a sopravvivere in un ambiente così ostile senza l’aiuto di qualcuno. Gli scout salvano il cucciolo disabile che qualcuno aveva abbandonato nel bosco. E la sua storia fa il giro del mondo.

Fonte Pixabay

Un gruppo di boy scout era uscito per una gita in mezzo al bosco. Mai i ragazzini avrebbero immaginato che quell’uscita si sarebbe trasformata nel salvataggio di un povero cucciolo di cane. Per fortuna il gruppo ha deciso di passare proprio da lì.

Freya, questo il nome del cucciolo, stava cercando di sopravvivere come poteva. Il cucciolo disabile di pit bull non poteva muoversi. E faceva fatica anche a respirare. Se non fossero passati in quel momento, forse Freya non avrebbe avuto più speranze.

Il gruppo ha immediatamente tratto in salvo il cane e lo ha portato dal veterinario. I medici hanno dato loro una triste notizie: soffriva di una malattia congenita ed era per questo motivo che non aveva le zampe anteriori.

Il dottore che lo ha curato si è subito innamorato di Freya. E dopo il giorno di osservazione nella clinica, ha deciso di portarlo a casa con se. Il cucciolo è stato adottato praticamente subito dopo il salvataggio.

Fonte YouTube The Dodo

Scout salvano il cucciolo disabile: da quel giorno inizia la sua nuova vita

Grazie alla sua nuova famiglia, la cagnolina sta facendo grandi progressi. La dottoressa, il marito e i due figli si prendono cura di Freya, aiutandola a superare la sua disabilità.

Fonte YouTube The Dodo

E inoltre ha guadagnato un fratello canino, perché presto in casa arriverà un altro cane per tenerle compagnia. La sua vita è proprio cambiata in meglio: per fortuna il gruppo scout passava proprio di lì!