Questa è la dolcissima storia di un cucciolo di pitbull senza occhi che incontra un gatto dal cuore spezzato. Due vite iniziate con tante difficoltà, due anime splendide che erano destinate a incrociarsi in questo mondo, per cambiare l’uno la vita dell’altro. Ed è stato così, visto che il cane cieco ha cambiato per sempre la vita del povero micino che soffriva tantissimo.

Nicole Kogan un giorno ha scelto di adottare Jude, un cane con tante energie e indipendente nonostante la sua disabilità. Lui non poteva vedere, non aveva gli occhi, non poteva sfruttare la vista, ma riusciva a fare tutto come un cucciolo vedente, senza nessuna difficoltà.

È incredibile come riesce a muoverti in casa. Se è vicino a un muro, gli gira intorno, nessun problema.

Queste le parole della sua mamma umana. Che ha anche detto che il cucciolo, da quando è arrivato in casa, è stato di grande aiuto per molti membri della famiglia. Soprattutto per uno.

Nella sua nuova casa ci sono altri animali e Jude è felice, perché va d’accordo con tutti quanti e vuole avere intorno tanti compagni di gioco.

Non gli dispiace nemmeno essere un cucciolo di 7 kg che gioca con un cane di 36 kg. Vuole solo divertirsi.

Quello che adora fare di più, però, è stuzzicare anche le caprette che vivono in casa. E la famiglia non sa proprio fare con lui, perché è pieno zeppo di energie. Più di quanto potrebbe sembrare a prima vista.

Cucciolo di pitbull senza occhi è un vulcano di energie e voglia di giocare

Jude è arrivato in casa giusto in tempo per alleviare il dolore per la perdita di un altro animale domestico, Dexter, morto per problemi di salute. C’era chi in casa non era riuscito ancora a elaborare il lutto, ma il pitbull gli ha dato un amano.

Oscar, il gattino di famiglia, era devastato, perché era inseparabile da Dexter. Ma Jude lo ha aiutato a riportare la gioia nel cuore del gattino.