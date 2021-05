La storia che vi raccontiamo oggi, purtroppo, è l’ennesima dimostrazione di quanto possano essere meschine e prive di buon senso alcune persone. Il protagonista è un meraviglioso cucciolo di pitbull, che è stato abbandonato in strada senza alcun rimorso. Per fortuna, il destino ha deciso che la sua vita dovesse essere decisamente migliore di quello che avevano scelto per lui quelle persone cattive.

Credit: ClearwaterPolice / Facebook

La vicenda è accaduta nelle periferie di Clearwater, in Florida, ma ha ben presto fatto il giro del mondo.

Gli agenti del distretto di Polizia della città hanno ricevuto una telefonata su un povero cane senzatetto che girovagava per la strada. Come loro solito, gli agenti si sono precipitati sul posto per verificare la situazione, anche perché avevano saputo che si trattava di un pitbull, quindi di un cane di razza.

Quando sono arrivati e se lo sono trovato davanti, i poliziotti sono rimasti a bocca aperta per quanto lui fosse dolce e mansueto. Era possibile contare tutte le sue ossa. Probabilmente erano settimane che non metteva sotto ai denti un pasto decente, ma lui comunque era felice alla vista di quelle persone.

Immagine: Screenshot, fox13news.com

I suoi ex proprietari pensavano che lasciargli un sacchetto di cibo vicino sarebbe bastato per tenere pulita la coscienza. Ma la verità era che qualsiasi cane merita molto di più.

Il pitbull cerca famiglia

Immagine: Screenshot, fox13news.com

L’evidente stato di abbandono e malnutrizione in cui si trovava il cucciolo, ha costretto gli agenti a chiedere aiuto ai volontari del controllo degli animali della contea di Pinellas.

Dopo averlo visitato, i meravigliosi operatori dell’associazione hanno detto che potrebbe entrare nella lista delle adozioni addirittura in una sola settimana.

Nel frattempo, gli investigatori della Polizia si sono impegnati per rintracciare i responsabili di questo gesto ignobile. Purtroppo il pitbull non aveva un collare con una targhetta né un microchip, quindi le operazioni si sono rivelate più complicate del previsto.

Gli agenti ne hanno approfittato per ribadire ancora una volta un concetto che dovrebbe essere ben chiaro ormai a tutti. Se non si può più prendersi cura di un amico a quattro zampe, c’è sempre un modo giusto per lasciarlo andare via. E questo modo sicuramente non è abbandonarlo da solo in strada.