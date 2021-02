I suoi ex proprietari non lo volevano più e hanno deciso di disfarsene condannandolo a morte certa

Questo cucciolo congelato, nonostante la sua giovanissima età, ha già dovuto affrontare due esperienze bruttissime in una. I suoi ex proprietari, coloro che avrebbero dovuto occuparsi di lui e amarlo per sempre, non solo hanno deciso di abbandonarlo, ma lo hanno fatto lasciandolo a morire di freddo in mezzo alla neve.

Credit: pixabay.com

La storia arriva dall’Ohio, una delle zone degli Stati Uniti che, in questo periodo, sta patendo di più l’ondata di gelo. A fare le spese di scelte sbagliate da parte di esseri umani senza cuore, come spesso accade, sono delle povere creature innocenti e indifese.

Abbandonare un amico a quattro zampe, è sempre una scelta sbagliata. Questo, un vero amante degli animali, lo sa bene. Ma evidentemente non ne erano a conoscenza le persone che hanno deciso di lasciare questo cagnolino nella morsa gelida del ghiaccio.

Queste persone hanno deciso di lasciarlo nel parcheggio di un rifugio, tranquilli che qualcuno lo avrebbe trovato. Tuttavia, hanno tralasciato un particolare, che poteva costare la vita del povero cagnolino. Lo hanno lasciato chiuso in una gabbia forata, direttamente sulla neve.

Le sue piccine zampette poggiavano inevitabilmente sul ghiaccio e la neve che scendeva, gli si posava lentamente sopra. Con quelle temperature, significava abbandonarlo ad una morte certa che sarebbe sopraggiunta nel giro di pochissimi minuti.

Fortunatamente, qualcuno si è accorto del cucciolo congelato

Credit: Franklin County Dog Shelter & Adoption Center – Facebook

Essendo un orario in cui c’è molto traffico di persone che entrano ed escono dal Franklin County Dog Shelter, fortunatamente, qualcuno lo ha notato e ha deciso di avvisare i volontari della struttura.

Increduli, gli angeli dell’associazione si sono precipitati nel parcheggio e lo hanno preso e portato dentro.

Era completamente gelato. Se fossimo arrivati poco dopo, probabilmente non ce l’avrebbe fatta.

Credit: Franklin County Dog Shelter & Adoption Center – Facebook

Arrabbiati, i soccorritori hanno deciso di pubblicare le foto del povero cucciolo congelato, accompagnandole con queste parole: