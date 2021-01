Cucciolo di pitbull trovato incatenato in mezzo al nulla era terrorizzato e non si faceva avvicinare. Il suo salvataggio stava per finire male poi la svolta

Una bellissima storia che vi farà sicuramente commuovere. Un cane salva un cucciolo che era stato abbandonato in un bosco e legato affinché non si muovesse da lì. All’improvviso si è messo ad abbaiare in maniera così forte e così insistente che il suo proprietario, che era a caccia da quelle parti, non ha potuto far altro che seguire il suo istinto.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Luçon, in Vandea, in Francia. Un cacciatore la scorsa settimana, come ogni domenica, si trovava in una zona boscosa insieme ai suoi tre cani. Ma quello non sarebbe stato di certo un giorno come tutti gli altri per loro.

All’improvviso uno dei cani ha iniziato a comportarsi in maniera strada e insolita. Il gruppo si trovava su un sentiero che non spesso prendono, quando il suo amico peloso ha iniziato ad abbaiare in modo decisamente insolito. C’era qualcosa di strano nel modo in cui cercava di attirare l’attenzione.

Il cane, infatti, aveva avvertito un animale in difficoltà. In mezzo al nulla, nel pieno della foresta, c’era un povero cane legato a un albero con una catena di ferro. Il suo sguardo sembrava chiedere pietà, implorava aiuto.

L’uomo ha raccontato che era magrissimo e aveva una ciotola, ma era vuota. Sembrava avere paura di Isia, Iside e Flipper, i suoi tre cani: davanti a loro tremava. Ma non si è mai mosso e non ha mostrato aggressività.

Cucciolo di pitbull incatenato: forse era lì da diversi giorni

Salvare quel cucciolo non era facile. Era lì da così tanto tempo, si sarebbe fidato di loro? Non si faceva nemmeno toccare, forse era una vittima di maltrattamenti.

Fonte Pixabay

Per questo l’uomo lo ha lasciato lì ed è corso a denunciarne la presenza di un cucciolo di pitbull. Personale specializzato ha provveduto subito a prendere il cane e a portarlo in un canile, dove lo volevano sopprimere.

Ma i volontari di un ente animalista lo hanno salvato. E speriamo che presto possa trovare l’amore di cui ha bisogno per curare le ferite del cuore.