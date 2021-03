Cucciolo di Shih Tzu sorride quando il proprietario lo va a prendere dal toelettatore

Il video di questo cucciolo di Shih Tzu che sorride quando rivede dopo qualche ora il suo proprietario sta facendo il giro del mondo. E ha già commosso tutti quanti per la dolcezza della cagnolina che, vedendo la sua migliore amica umana che è tornata a prenderla dal toelettatore, non può far altro che regalarle un bel sorriso.

Fonte Pixabay

Luffy è uno Shih Tzu che ha conqustato tutti i cuori. Il video che ci arriva dalle Filippine è assolutamente tenerissimo. Poche ore prima la sua proprietaria lo aveva lasciato dal toelettatore. E quando è tornata a prenderlo lui le ha regalato un sorriso davvero irresistibile.

Sarah Jayne Balbidadez, questo il nome della sua mamma umana, ha deciso di condividere in rete il video in cui il suo Luffy passa dall’essere triste all’essere felice in tre secondi netti. Solo perché l’ha vista arrivare ed è al settimo cielo per la notizia.

Luffy ha solo 8 mesi ma è già una star su internet, dopo che il video condiviso da Sarah Jayne Balbidadez è diventato virale. Il cagnolino, che si trovava in ottime mani da Mandee’s Pet Supplies a Imus, non vedeva l’ora che lei tornasse a prenderla.

E mentre la toelettatrice le tagliava la pelliccia e le dava una sistemata, non sembrava poi così felice. Ma il suo umore è cambiato velocemente quando ha visto la sua mamma umana arrivare a prenderla per riportarla a casa.

Cucciolo di Shih Tzu sorride, il video più bello che vedrete oggi

Il filmato con protagonista il dolce cagnolino è stato visto più di 12,9 milioni di volte e ha ricevuto 2,7 milioni di Mi piace su TikTok. Mica male per un cucciolo di 8 mesi.

Impossibile non amare la sua reazione, vero? Del resto con un sorriso così bello, chiunque potrebbe sciogliersi: e la cagnolina lo sa bene e ne approfitta!