Vivere in strada senza una famiglia che si prenda cura di te e senza un tesso sulla testa non è facile. Lo sanno bene tutti i randagi che affollano le vie del mondo. Oggi ti portiamo in Brasile per una bella storia di solidarietà. Nella fredda notte di San Paolo il cucciolo di strada coperto con un pezzo di stoffa da una donna è un piccolo gesto che può fare la differenza ogni giorno.

Sabato 22 maggio l’immagine di un cucciolo sdraiato per strada a São José dos Campos, San Paolo, in Brasile, ha toccato il cuore di una residente. La donna è tornata subito a casa per prendere una coperta per coprirlo.

La donna vive a Rua Andorinhas, quartiere di Vila Tatetuba, vicino a Madrugão. E con un piccolo gesto come questo ha dimostrato di avere un grande cuore. Non poteva rimanere indifferente di fronte a quella povera creatura che di notte tremava dal freddo per le basse temperature.

La scena di quella povera anima innocente indifesa e sola l’ha commossa profondamente. Purtroppo non la può adottare, ma ha comunque cercato di fare qualcosa per rendere al cane meno dura la vita in strada.

La donna, infatti, è subito corsa a casa e ha preso una coperta per coprire quell’animale. Almeno quella notte una persona si è fermata ad aiutare quel cucciolo che di solito vive nell’indifferenza di tutti.

Cucciolo di strada coperto, un piccolo gesto fatto da un grande cuore

La donna non può adottare il peloso perché il suo lavoro la porta a stare sempre fuori casa ma incoraggia qualcuno a farlo, pubblicando le sue fotografie sui social network.

Per chi abbandona gli animali … cerchiamo di essere più solidali, nessuno merita di avere freddo. Chiunque sia in grado di salvare questo cucciolo, è di fronte all’alba di Vila Tatetuba.

A quanto pare, leggendo i commenti sotto il post, in tanti si sono fatti avanti per adottarlo. Speriamo che il cucciolo abbia trovato la sua casa per sempre!