Confondere un altro animale per la tua vera mamma, anche se appartiene a una specie decisamente diversa, è davvero molto facile. Se la pensi diversamente, prova a chiederlo al cucciolo di volpe che adotta un cane come se fosse la sua mamma: lo aveva incontrato all’improvviso in strada. E lo ha seguito fin davanti alla porta di casa.

Fonte foto da Facebook di Arizona’s EMS Association

Capita spesso che un cagnolino o un gattino randagio arrivi a seguire una persona fino a casa. Ma di solito giunti a destinazione se ne vanno. Anche se qualcuno in realtà cerca di farsi adottare sperando di aver trovato la casa per sempre.

Questa volta però a seguire fino alla propria abitazione una famiglia di Tempe, in Arizona, negli Stati Uniti d’America, è stata una volpe. Di fianco a casa loro c’erano anche degli irrigatori in azione: e subito l’animale selvatico ne ha approfittato per bere un po’.

La cucciola ha seguito la famiglia che era uscita con il cane a fare una passeggiata. Visto che era da sola e sembrava in difficoltà, queste persone di buon cuore hanno chiamato il Southwest Wildlife Conservation Center.

Poi hanno preso una scatola e hanno portato dentro la volpe, per allontanarla da possibili fonti di pericolo. Non l’hanno toccata e l’hanno chiamata semplicemente Foxy.

Fonte foto da Facebook di Arizona’s EMS Association

Cucciolo di volpe adotta un cane e lo fa diventare la sua nuova mamma

La cucciola è stata portata poi dagli esperti che l’hanno nutrita con le siringhe fino a quando non ha imparato a mangiare dalla ciotola.

La volpe ora sta bene. Il personale del Southwest Wildlife Conservation Center spera che Foxy possa presto raggiungere altre volpi grigie nella zona per tornare a vivere in branco dopo essersi persa. Speriamo che possa crescere forte e sana.