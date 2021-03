Bulldog dorme con la ciotola in bocca, la sua umana svela perché lo fa

Questa è la storia del bulldog che dorme con la ciotola. Anzi, che si porta in giro per casa, tutto il giorno, il piatto dove solitamente gli viene messa la pappa. Lo fa perché adora quel contenitore e adora evidentemente tanto anche il cibo. E non potrebbe immaginare un mondo senza la sua adorata ciotola che di tanto in tanto gli toglie i morsi della fame.

Fonte Pixabay

Theo è un bellissimo e adorabile Bulldog inglese, che sui social media ha più di 70mila follower, pronti ogni giorno a scoprire cosa si è inventato di così folle e tenero da tenere tanti utneti di fronte allo schermo di smartphone e tablet.

Il cane, infatti, ha un passatempo davvero particolare. Passa le sue giornate a giocare con le ciotole del cibo. I proprietari gli hanno comprato tutti i giocattoli possibili e immaginabili, ma lui non si separa dai suoi piatti, snobbando palline e giochi di gomma.

“Ancora non sappiamo perché ma adora i piatti” ha raccontato il suo padrone. Lui non è interessato a nient’altro, ha occhi solo per le sue ciotole. Sin da cucciolo vive con la sua famiglia umana ed ha sempre avuto un’ossessione per questo oggetto, anche se nessuno ne capisce il motivo.

Secondo il proprietario sono come un ciuccio o una coperta di sicurezza per lui. Theo li trascina in giro soprattutto se sono di metallo, perché sono più leggeri e più trasportabili.

Il Bulldog dorme con la ciotola

Capita spesso di vederlo mentre dorme beatamente con in bocca la sua ciotola dalla quale non si è mai separato. Tanto che i proprietari ne hanno comprate diverse per non lasciarlo mai senza.

Le immagini di Theo che dorme con i suoi piattini hanno fatto il giro del web. Ma quanto è dolce questo cucciolo che gira con la sua ciotola?