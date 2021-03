Questa è la storia del cucciolo che distrugge la porta di casa e poi fa finta di niente quando il proprietario entra e gli chiede cosa è successo. Del resto lo sappiamo che i cani sanno fingere alla perfezione di non avere colpe anche di fronte ai guai più incredibili che combinano all’interno delle nostre case. Come si fa a non perdonarli con quei musetti dolci?

Fonte Pixabay

Questo dolce cagnolino che ha combinato un guaio enorme si chiama Bolt. E come il campione di atletica Usain Bolt con cui condivide parte del nome, anche lui è un campione di velocità. Sì, velocità nella distruzione di povere e innocenti porte di casa.

Lo sa bene Marcelo Santos Lima, il suo proprietario umano, che un giorno si è ritrovato di fronte a uno spettacolo davvero incredibile. Ha realizzato un video che poi ha condiviso sui social per mostrare a tutto il mondo il guaio che Bolt aveva causato a una delle porte di casa.

Marcelo Santos Lima si è trovato di fronte a una porta completamente distrutta. E anche se Bolt è stato colto con le mani nel sacco, anzi, con le zampe nel legno staccato dalla porta, lui ha fatto finta di niente, come se non sapesse di cosa stesse parlando il suo miglior amico umano.

“Bolt, cosa hai fatto?“, chiede il proprietario rivolgendosi al cane, che è rimasto con la testa sotto la porta. E lui si guarda in giro come a dire che non c’entra nulla, che è stato incastrato, che non è assolutamente come sembra. Adorabile, non è vero?

Il video del cucciolo che distrugge la porta fa il giro del mondo sul web

Il video è stato condiviso su TikTok dall’account del suo proprietario (lo potete trovare con il nome di @marcelolimaadv). Ed in breve tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazione, facendo ridere tutti coloro che si sono imbattuti nelle sue imprese.

Speriamo che il proprietario non sia stato troppo severo con Bolt!