Cucciolo e pompiere litigano per un panno in diretta tv, il video

Il cucciolo e il pompiere litigano in diretta tv, ma non è come sembra. Durante un servizio live di un telegiornale, sullo sfondo si vedono un vigile del fuoco e un cane che sembrano volerla entrambi vinta su quello che pare essere un pezzo di stoffa, un semplice panno, che l’animale non vuole per nessuna ragione cedere all’uomo. Ma cosa sta succedendo esattamente?

Fonte foto da video su YouTube di El Pana Basado

Il video è stato registrato durante una trasmissione in diretta del telegiornale DNA 40, per un servizio direttamente dalle zone più colpite dall’uragano Elsa. Ci sono forze dell’ordine, soccorritori e vigili del fuoco pronti ad aiutare i sopravvissuti. E poi ci sono loro due.

All’improvviso sullo sfondo appaiono un pompiere che non si è reso conto di essere al centro dell’inquadratura e un cane. I due sono impegnati con un pezzo di stoffa che l’animale non voleva mollare. Il tutto mentre la giornalista stava parlando di notizie terribili.

La giornalista stava cercando di dare notizie serie, ma era impossibile non notare uno dei vigili del fuoco intervenuti che alle sue spalle giocava con un cucciolo. In realtà lei si è accorta di quello che accadeva solo molto tempo dopo.

Nelle immagini si vede il cane con un pezzo di stoffa in bocca. Il vigile del fuoco cerca di portarglielo via, ma non ci riesce. In realtà non stanno litigando, ma giocando, anche perché si conoscono bene. Quello che non sapevano era che una telecamera li stava riprendendo.

Fonte foto da video su YouTube di El Pana Basado

Cucciolo e pompiere litigano e giocano durante una diretta del tg

La scena era così adorabile che lo stesso cameraman sembrava concentrato sui loro giochi e non sul reportage della giornalista.

Fonte foto da video su YouTube di El Pana Basado

Ovviamente la registrazione in poco tempo è diventata virale. E in molti hanno applaudito per la bella amicizia che c’è tra il pompiere e il suo cane, di cui però non sappiamo niente. Sappiamo che però ha vinto!