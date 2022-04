Cucciolo e pulcino protagonisti di un’adorabile scena di amicizia

Il cucciolo e il pulcino best friends forever

Questa è una dolcissima storia di amicizia, di quelle che andrebbero condivise perché fanno bene al cuore e fanno sperare in un mondo migliore. Perché sappiamo che gli animali sanno essere più “umani” di quanto potremmo noi esserlo in una vita intera. Come ci dimostrano il cucciolo e il pulcino protagonisti di questa adorabile, intensa, straordinaria, unica scena di amicizia.

Fonte foto da TikTok cutepetowner

Su TikTok lo scorso lunedì 4 ottobre 2021 è comparsa la storia di un cucciolo con un pulcino che ha fatto sorridere tutti coloro che hanno assistito alla scena. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America e i protagonisti di questa vicenda davvero dolcissima sono un cucciolo di cane e il suo nuovo amico, un piccolo pulcino giallo.

Tutti amano i video di cuccioli, perché sono teneri e dolci. Come dimostra questo nuovo filmato apparso sui social network, che è stato realizzato dal proprietario del cagnolino. Il cucciolo è davvero dolce con il suo amico, che è praticamente meno della metà di lui.

Il cucciolo sembra voler proteggere e coccolare il piccolo pennuto che sembra a sua volta molto stanco e assonnato. Mentre sembra dover crollare dal sonno da un momento all’altro, il pulcino riceve il sostegno del suo amico a quattro zampe.

Il cucciolo abbassa la testa e accoglie il pulcino così da non farlo cadere per il sonno. Una scena semplicemente adorabile e unica che il proprietario ha pensato giustamente di condividere con tutti gli altri utenti sui social, per raccontare un piccolo gesto d’amore.

La storia d’amicizia tra il cucciolo e il pulcino diventa virale su TikTok

La pubblicazione del video ha conquistato tutti quanti su TikTok, arrivando a ottenere più di 93 milioni di visualizzazioni, 10 milioni di reazioni e migliaia di commenti.

Come si fa a resistere a tanta dolcezza? Impossibile e infatti verrete catturati anche voi dalla loro tenera amicizia.