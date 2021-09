Da ormai diverso tempo Scarley la femmina di pit bull e la sua piccola amica umana, sono diventate molto famose sul web. Questo perché tra loro, sin dal primo incontro, è nato un legame speciale e la famiglia è davvero felice di poterlo condividere con i loro follower. Era ciò che speravano i genitori.

Storie del genere riescono a conquistare il cuore di migliaia di persone, poiché sono la dimostrazione dell’importanza di un animale nella vita dei bambini.

La famiglia umana ha deciso di adottare la cucciola ormai molto tempo fa. L’hanno trovata in un rifugio locale, poche settimane dopo esser stata trovata abbandonata in strada.

Nessuno sa cosa abbia vissuto in passato, ma per i volontari è sicuro che non abbia incontrato delle persone amorevoli. Scarley nonostante tutto, non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. Desiderava solo ricevere amore ed attenzioni.

Infatti quando quelle persone hanno deciso di adottarla, lei era al settimo cielo. Tra loro è stato amore a prima vista ed anche la piccola era felice di incontrare la sua nuova amica a quattro zampe.

Dal primo momento tra la bambina e il cane è nato un legame speciale. Sono diventate praticamente inseparabili. La mamma è felice di mostrare il loro rapporto sui social. Ha creato un profilo Instagram solo per loro due.

Il legame nato tra Scarley e la piccola

La donna ogni giorno pubblica sul web un nuovo aggiornamento. Vuole mostrare a tutti le loro molteplici avventure, ma soprattutto la loro dolcezza e i momenti che vivono.

Oggi le due sono molto famose ed in tanti sono felici di seguirle e di vedere cosa accade nelle loro vite. Ecco il video della storia di seguito:

I genitori della bambina dicono di essere felici del loro rapporto, poiché era ciò che desideravano. La famiglia sa bene ciò che la maggior parte delle persone pensano sui pit bull, ma loro vogliono solo far vedere a tutti che non è come credono.