Cucciolo emaciato abbandonato in una scatola di cartone di fronte al rifugio

Questa è la storia di un povero cucciolo emaciato abbandonato davanti alla porta di un rifugio. Claus, questo il suo nome, rimaneva fermo al suo posto nella scatola di cartone con cui era arrivato in quel posto. Era spaesato e stava male. Per fortuna è stato prontamente soccorso. E quelle persone di buon cuore gli hanno regalato un bel lieto fine.

Fonte Pixabay

Alla Panhandle Welfare Society (PAWS), con sede a Fort Walton Beach, in Florida, negli USA, qualcuno ha portato tempo fa un cucciolo gravemente emaciato. Lo avevano lasciato in una scatola di cartone.

La famiglia deve aver agito indisturbata alle prime luci del mattino, quando in strada non c’è nessuno. Lo avevano lasciato lì da solo. E lui sembrava sapere che l’unica cosa da fare era non muoversi, perché presto sarebbe stato salvato.

I volontari lo hanno chiamato Claus. E lo hanno sottoposto a tutte le cure veterinarie necessarie. Era magrissimo e pieno di parassiti: probabilmente nessuno si era mai preso cura di lui.

I volontari hanno detto:

Siamo grati a chi lo ha lasciato alla nostra porta perché ora sarà nutrito, amato e curato dal veterinario. Qualcosa che ovviamente non potevano gestire da soli. Questo è ciò per cui siamo qui. Adesso ha un nome. Lui è Claus.

Fonte Facebook PanhandleAnimalWelfareSociety

Il lieto fine per il cucciolo emaciato abbandonato in Florida

Come hanno detto i volontari, per fortuna il cucciolo ha trovato loro. La famiglia avrebbe potuto lasciarlo in un bosco o per strada, condannandolo a morte, invece così gli hanno permesso di rinascere. Anche se avrebbero potuto aspettare che la struttura aprisse.

Il lieto fine per Claus è arrivato. Grazie alle cure e all’amore si è ripreso e ha trovato la sua nuova casa per sempre. Un lieto fine che vorremmo avessero tutti i cagnolini di strada.