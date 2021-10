Il vitellino lottava per sopravvivere

Oggi ti raccontiamo una storia davvero molto commovente. Protagonista un cucciolo eroe che salva un vitello che è appena venuto al mondo. Era fuori ed era freddo, un freddo gelido, dove nessuno sarebbe potuto sopravvivere. Figuriamoci una creatura appena nata che lotta per sopravvivere. Ma grazie a un cena il vitellino è ancora qui.

A San Valentino scorso un povero vitello è nato durante una terribile tempesta invernale. Quando i proprietari del ranch hanno visto la povera creatura immobile, non sono rimasti con le mani in mano. Hanno tentato di dare una mano a quel povero animaletto in difficoltà.

Il freddo era davvero molto intenso quella notte. Valentine, come è stato chiamato poi il vitello, ha trovato però persone, e non solo persone di buon cuore. Lo hanno portato dentro e lo hanno avvolto in una coperta calda. Gli hanno anche messo una stufa accanto. Speravano che ce la facesse.

Il piccolo vitello era così freddo, tuttavia, che rispondeva a malapena a qualsiasi cosa facesse la famiglia. Riusciva a malapena ad aprire gli occhi e la situazione sembrava decisamente terribile. Ma in quel momento è accaduto qualcosa di estremamente straordinario.

Il cucciolo di famiglia è entrato anche lui in azione, scoprendo che Valentine aveva bisogno di aiuto. E ha cercato di fare del suo meglio per supportare quel povero animaletto. Il cane era piccolissimo, ma sapeva come dare una mano a Valentine.

Il cucciolo ero salva un vitello e gli offre tutto il supporto possibile

Il cane ha iniziato a leccare faccia e testa di Valentine. Ma ha capito che non era abbastanza. Si stava congelando e aveva bisogno del suo calore corporeo per riscaldarsi. Così gli è rimasto accanto a lungo.

In questo modo il cucciolo ha salvato Valentine. E vederli insieme è stato molto commovente. Il cucciolo si è coccolato e si è sdraiato accanto a Valentine per ore.

