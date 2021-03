Proprio come i bambini, anche i cani a volte non sono d’accordo con le decisioni dei genitori umani. Soprattutto quando si tratta di lasciare un luogo dove si stanno divertendo in maniera eccezionale. Il protagonista a quattro zampe di questo video non ne vuole proprio sapere: il cucciolo fa i capricci perché non vuole lasciare il parco. La proprietaria fa tanta fatica.

Fonte Pixabay

Siamo abituati a vedere cani obbedienti, che pendono dalle labbra dei loro padroni e fanno tutto quello che viene chiesto. Semplicemente perché li amano, si fidano e si affidano e non hanno mai da dire niente in contrario rispetto a quello che i bipedi decidono.

Non sempre però è così. E ne è la dimostrazione questo video, in cui si vede una povera donna anziana che le prova davvero tutte per cercare di portare via il cane dal parco. Ma a quanto pare lui non ne vuole proprio sapere di muoversi da lì. E oppone resistenza nel modo più esilarante possibile.

Il video è stato registrato in un parco e mostra una donna non proprio giovanissima che cerca di tirare con il guinzaglio il cane. Il cucciolo, in tutta risposta, si butta a terra e si rifiuta di camminare. Smuoverlo è decisamente impossibile e chi passa non può che sorridere di fronte a questa scenetta.

Più la donna lo tira, più lui si sdraia per terra, quasi a volerle dire che le potrà provare proprio tutte, ma non sarà mai in grado di fargli cambiare idea. Finisce anche per mettersi a pancia all’aria, in una sorta di resistenza passiva alla Ghandi, non vi pare?

Cucciolo fa i capricci: come portarlo via da quel parco?

Chissà se la donna alla fine si è arresa. Una donna che passava di lì non ha potuto far altro che registrare il divertente filmato che poi ha condiviso su TikTok, dove è diventato virale. Perché molti si sono identificati in quella povera donna.