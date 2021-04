Cucciolo fa la statua vivente insieme al suo papà umano mentre lavora

Questa è la dolcissima storia di un cucciolo che fa la statua vivente in strada insieme al suo papà umano. I due lavorano insieme, rimanendo fermi immobili mentre la gente passa loro davanti cercando di distrarli. Ma loro sono dei professionisti e non si fanno abbindolare facilmente. Chi li ha visti ha provato tanta tenerezza.

Yorge Luis Ruiz è un giovane che non passa inosservato in Brasile. Da quattro anni, infatti, lavora come statua umana per le strade delle città del paese. Ma a far girare la testa a tutti quanti non è solo il suo enorme talento, ma anche il cucciolo che lavora con lui.

La forma d’arte è una delle più difficili che si possano pensare. Ci vogliono pazienza e un buon controllo del proprio corpo. Il giovane passa ore a truccarsi e a vestirsi per sembrare una statua di bronzo. E anche il suo cagnolino gli dà una mano.

Il suo miglior amico peloso si chiama Jasper. Il cagnolino lo accompagna dappertutto. È il suo animale domestico ormai da tanto tempo e tra i due si è creato un legame speciale. Sembrano condividere la stessa arte. A volte è quasi impossibile vedere Jasper.

Tutto merito anche della sua pelliccia marrone, che lo aiuta ad abbinarsi alla perfezione con l’abito della statua di Jorge. La cagnolina lo accompagna in mille occasioni e ama anche mettersi in posa per catturare l’attenzione del pubblico.

Cucciolo fa la statua vivente ed è semplicemente adorabile

Un paio di settimane fa, il Segretario alla Cultura dello stato del Ceará ha pubblicato un video in cui si celebra la curiosa coppia.

Le immagini di Jorge e Jasper sono assolutamente dolcissime. C’è qualcosa di speciale in loro e tutti coloro che hanno la fortuna di vedere il loro spettacolo dal vivo lo percepiscono. Che bellissima storia.