Da star del red carpet alla vita da senzatetto: la drastica discesa del noto volto dello spettacolo. Oggi è irriconoscibile

La vita di Loni Willison: ex modella ed ex moglie di una star, oggi una senzatetto

Sono anni che ormai la vita dell’ex modella è drasticamente cambiata. Loni Willison, conosciuta in particolar modo per essere l’ex moglie della star di della star di Baywatch Jeremy Jackson, è passata dalle passerelle e dalla vita lussuosa, alla vita da strada.

Dopo la separazione con l’attore, le cose per Loni non sono andate come sperate. Ha denunciato Jeremy accusandolo di averla minacciata di morte e poi è fuggita via, con l’intento di riuscire a rifarsi una vita. Ha provato a lavorare in diversi ambienti, in uno studio di chirurgia estetica e con un’agenzia immobiliare. Ma ogni volta veniva licenziata o non veniva pagata.

L’ex modella si è ritrovata a perdere tutto e a vivere per strada. Senza soldi e con una sola costante nella sua vita: la droga.

Loni Willison senzatetto dal 2016

Dal 2016, vive come una senzatetto per le strade di Los Angeles. Più volte è stata paparazzata mentre rovistata nei cassonetti, in cerca di cibo. Magra, sporca, con i denti rovinati, completamente irriconoscibile.

Una sua amica, anche lei ex modella, qualche anno fa ha deciso di rintracciarla e di aiutarla. L’ha portata in un albergo, le ha dato da mangiare e le ha fatto fare una doccia. Ma alla fine, Loni Willison ha scelto di rifiutare il suo aiuto ed è tornata per strada. Nei due anni successivi, è scomparsa. Finché non è stata fotografata a rovistare, di nuovo, in un cassonetto a Venice Beach.

Non voglio essere aiutata. Ho imparato a vivere da sola e senza soldi, quando ho fame so dove trovare qualcosa da mangiare e dove dormire quando sono stanca: tutto ciò di cui ho bisogno è qui.

Dopo la separazione dall’ex marito, più volte la modella ha raccontato delle violenze subite, ma Jeremy Jackson ha sempre negato tutto. Poi, nel 2017 è stato arrestato per aver accoltellato una donna.