Cucciolo ferito cade di schiena nel garage e piange per chiedere aiuto

Il cucciolo ferito cade nel garage di schiena, finendo in un guaio dal quale non è potuto venire fuori da solo. E allora il piccolo cagnolino si è messo a piangere, non solo per l’evidente dolore che provava, ma anche per richiamare l’attenzione di qualcuno. E per fortuna qualche persona di buon cuore ha sentito il suo grido d’aiuto.

Fonte Pixabay

Il povero cagnolino è stato trovato da solo in un parcheggio. Un gruppo di volontari ha ricevuto una richiesta di aiuto. Qualcuno che passava di lì per fortuna ha sentito le sue grida di dolore e ha subito chiamato qualcuno che potesse aiutare quella povera creatura.

L’incidente ha avuto luogo nella città russa di Astrakhan, che si trova a sud della parte europea del paese. Non si sa come il cucciolo si possa essere messo così nei guai, ma quello che era certo è che da solo non sarebbe uscito da lì.

Alcuni dipendenti del rifugio intervenuti per poter aiutare quella povera creatura hanno anche realizzato un video che mostra quanto sia stato difficile trarre in salvo quel piccolino, che però ha fatto di tutto per agevolare i soccorsi.

Il cane, quando lo hanno salvato, ha fatto tutto quello che era in suo potere per ringraziare quelle persone di buon cuore che lo stavano salvando. Perché ha capito subito che erano lì per dargli una mano e non era più in pericolo.

Cucciolo ferito cade e i volontari prontamente lo salvano

Il cucciolo era molto tenero. Era ferito, ma non gravemente. Aveva anche sete e ovviamente era molto spaventato da tutta quella situazione.

Il salvataggio è stato più difficile perché le politiche del Ministero delle situazioni di emergenza di Astrakhan non prevedono il salvataggio degli animali e quindi i volontari hanno dovuto agire da soli. Ma ora il cane è in salvo, ha avuto le cure veterinarie indispensabili e presto gli troveranno anche una casa per sempre.