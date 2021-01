Cucciolo ferito nella sparatoria torna a casa, ho pianto guardando il video

Arlo, il cucciolo ferito nella sparatoria avvenuta nella contea di Thurston, nello Stato di Washington, negli Stati Uniti d’America, torna a casa come un eroe. Il cane poliziotto è molto famoso su TikTok, dove ha più di 1,5 milioni di follower. E al suo ritorno a casa lo hanno accolto come si fa a chi si è distinto per il suo onore e il suo coraggio, oltre che per la sua forza e caparbietà.

Fonte Pixabay

Arlo è un cane poliziotto che lavora nell’ufficio dello sceriffo della contea di Thurston. Recentemente è salito agli onori della cronaca, per essere rimasto coinvolto in una sparatoria durante un inseguimento insieme al suo conduttore.

Secondo quanto riportato dagli agenti locali, il cane è rimasto ferito durante uno scambio di colpi di arma da fuoco tra i poliziotti e un sospettato. I colpi di arma da fuoco lo hanno raggiunto due volte. Il processo di guarigione non è stato facile, ma il cucciolo è riuscito a rimettersi in forze e a tornare a casa.

Quando Arlo ha lasciato l’ospedale veterinario, dove i medici lo hanno curato con amore e dedizione, permettendogli di tornare presto a casa, colleghi e agenti lo hanno accolto formando una fila. Quasi a volerlo omaggiare per il suo coraggio: è un bravo ragazzo e tutti lo sanno.

Arlo è poi salito su un’automobile, che lo ha portato a casa sua, dove ad accoglierlo non c’era solo la famiglia. Ma anche ufficiali e vigili del fuoco. C’erano anche luci, cartelli. E tutti erano felici per il rientro a casa dell’eroe a quattro zampe.

Il cucciolo ferito in una sparatoria si riprenderà

Come dimostrano le immagini presenti nel video condiviso su TikTok, dove Arlo era già una star, il cane poliziotto ha ancora difficoltà a camminare Ma si riprenderà presto.

Grazie alle cure veterinarie e all’amore di famigliari e colleghi, si rimetterà in men che non si dica.