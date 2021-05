Cucciolo ferito salvato dopo anni di sofferenza vissuti come cane esca

Questa è la storia di un povero cucciolo ricoperto di sangue ritrovato accanto a una gabbia di plastica lasciata aperta. Qualcuno privo di cuore lo aveva abbandonato lì, dopo averlo fatto lottare per tutta la vita vivendo in condizioni terrificanti. Per fortuna il cane è stato salvato dopo anni di sofferenza e di dolore, per trovare finalmente una nuova vita.

Fonte Pixabay

Un giorno un cittadino comune ha chiamato la Humane Rescue Alliance, perché era preoccupato per il benessere di un cane che stava vagando nell’area boschiva vicino a Kenilworth Park a Washington DC.

Una squadra di volontari ha raggiunto subito il cane, assistendo a una delle scene più tristi che si potessero immaginare. Un povero cagnolino si trovava rannicchiato vicino a una gabbia di plastica. Il cane era completamente ricoperto di sangue, perché aveva numerose ferite su tutto il corpo.

Chi ha abbandonato il cane lì pensava che sarebbe morto in breve tempo. La gabbia era sicuramente chiusa, ma il cagnolino aveva fatto un grande buco mordendola con i suoi denti. Solo così era riuscito ad uscire da quella trappola.

Il cane aveva ferite profonde sul petto, sul collo, sulle spalle, sulle gambe e sul viso. Le ferite erano così profonde che i veterinari non hanno dubitato sul fatto che fosse un cane da combattimento. I soccorritori hanno deciso di chiamarla Gilly.

Una nuova vita per il cucciolo ricoperto di sangue salvato nel bosco

I medici lo hanno curato con tutte le terapie possibili. La prognosi non è ancora molto chiara, ma veterinari, soccorritori e volontari seguono da vicino la sua guarigione e pregano ogni giorno che possa guarire.

Gilly per fortuna ha incontrato persone di buon cuore che stanno facendo di tutto per salvargli la vita e trovargli finalmente una famiglia e una casa per sempre. Se lo merita.