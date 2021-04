Cucciolo gettato tra i rifiuti chiede disperatamente aiuto ai passanti

Il povero cucciolo gettato tra i rifiuti rischiava di morire. Chi lo ha buttato nel bidone dell’immondizia lo ha fatto di proposito: sicuramente lo ha condannato a morte in maniera consapevole, sapendo che non sarebbe sopravvissuto a quel gesto. Per fortuna chi lo ha salvato gli ha garantito una seconda opportunità e una seconda vita.

Fonte Pixabay

I volontari hanno trovato il cane tra i detriti di un’enorme discarica. Chissà da quanto tempo viveva dentro quel bidone della spazzatura. Da solo non si sarebbe potuto salvare: era troppo piccoli rispetto ai rifiuti che lo circondavano.

Non aveva più forze, era sporco e disorientato. Era lì tutto solo soletto. Per fortuna un gruppo di volontari si è reso conto di quella situazione di pericolo, intervenendo appena in tempo prima che fosse troppo tardi. Ancora poche ore e forse non sarebbe stata una triste storia con un lieto fine.

Come ha riportato sul suo canale YouTube Paws 4 Hope Animal, un’organizzazione locale di salvataggio degli animali ha trovato il cucciolo e lo ha salvato. Non era facile trarlo in salvo: i soccorritori hanno dovuto marciare a lungo tra la spazzatura rovistando in sua ricerca.

Il destino del cane è cambiato in un secondo. Rischiava di morire. E ora, invece, è in mani sicure, perché i volontari lo hanno portato via da lì e si sono subito presi cura di lui. In attesa di trovargli una casa per sempre, ovviamente.

La nuova vita del cucciolo gettato tra i rifiuti

I volontari lo hanno subito portato in una clinica veterinaria. I medici lo hanno visitato, per fortuna era in buone condizioni di salute, nonostante le terribili condizioni in cui lo hanno trovato.

Appena il cucciolo si rimetterà completamente, sarà avviata una campagna di adozione. Per trovargli finalmente una famiglia amorevole che possa prendersi cura di lui per sempre.