Cucciolo gira per la città tenendo in bocca una scatola per le offerte: per chi sono quei soldi

Come il cane raccoglie fondi per una buona causa

Il cane raccoglie fondi per dare una mano per raggiungere una cifra ragguardevole per aiutare degli esseri viventi che gli stanno molto a cuore. Il cucciolo porta in giro la scatola delle donazioni, sperando che la gente possa interessarsi alla sua causa e possa contribuire, con poco o con tanto. Perché con l’aiuto di tutti si raggiungono grandi cose.

Fonte Pixabay

Questa incredibile storia di solidarietà ci arriva dalle strade di São José dos Pinhais, un comune situato nella Grande Curitiba, nel Paraná, uno dei 27 stati che compongono il Brasile. Protagonista un dolce e amorevole cucciolo.

Questo cagnolino ogni giorno accompagna il suo proprietario, un lavoratore indipendente. E fa di tutto per poterlo aiutare. In un video diffuso su internet si vede il cane intento a girare per strada con in bocca una scatola per raccogliere donazioni in denaro.

Secondo quanto riportato dal portale di notizie del Paraná, RIC Mais, Bingo era un cane di strada e lo è stato fino a quando Adriano non lo ha adottato. Per il lavoro del proprietario la coppia trascorre gran parte della sua giornata proprio in strada, dove Bingo si occupa anche di raccogliere fondi.

Nel quartiere conoscono tutti questo dolce meticcio che si prende cura come può dei bisogni della sua famiglia umana. Spesso entra anche nei negozi per conquistare il cuore dei clienti e magari portarsi a casa il resto della loro spesa. Il cane è davvero molto popolare e nessuno resiste al suo fascino.

Cane raccoglie fondi per aiutare la sua famiglia umana

Con quei soldi la famiglia può nutrirsi e può comprare anche da mangiare per il cane.

Il video condiviso dalla pagina “Preferisco gli animali più delle persone”, su Facebook, ha guadagnato più di 370mila like dagli utenti della rete, con più di 110mila condivisioni e 16mila commenti.