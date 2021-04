Cucciolo guida la Mercedes per portare a spasso il bambino: il video

Il cucciolo guida la Mercedes, ma ce l’ha la patente per portare un mezzo così importante? Tranquilli, si tratta solo di un’automobilina giocattolo. Il bambino si fa portare a spasso dal suo cagnolino, che diventa l’automobilista ufficiale del piccolo di casa. I due sembrano divertirsi un mondo, non ti pare?

Un video pubblicato su YouTube sta facendo il giro del mondo per la tenerezza delle immagini. Nel filmato si vede un cagnolino che guida una mini macchinina giocattolo, con accanto il suo miglior amico, un bambino, che sembra divertirsi.

I genitori sono lì nei paraggi a controllare che ai due amici non succeda nulla di spiacevole. Ma la coppia sembra divertirsi così tanto: il cane Daisy, questo il suo nome, guida la mini Mercedes in miniatura, mentre Oliver, il bambino di 2 anni di casa, è accanto a lui a farsi trasportare.

I cani farebbero qualsiasi cosa per far felici i loro proprietari, soprattutto i bambini di casa. Un amore incondizionato che questo video dimostra assolutamente alla perfezione, raccontando il legame che si crea tra Fido e i bambini.

Nel video si vede Daisy, la cagnolina di casa, che si offre come autista privato di Oliver, il bambino di 2 anni che vive con lui e con il quale sta crescendo insieme. Entrambi sono a bordo di una bellissima Mercedes Power Wheels, un’auto per bambini a velocità limitata.

Fonte YouTube Jessica Wolf

Cucciolo guida la Mercedes: il video ottiene milioni di visualizzazioni su YouTube

Jessica Wolf è la mamma di Oliver, il bambino di 2 anni protagonista insieme alla cagnolina Daisy di questo video. Ed è lei che lo ha realizzato e lo ha postato online.

Non è strano che sia diventato in breve tempo virale, superando il milione di visualizzazioni in breve tempo. È comprensibile, visto che questa dolce coppia è semplicemente adorabile.