Cucciolo impara a ululare per essere come il fratello maggiore

Il cucciolo impara a ululare emulando il suo fratello maggiore, dal quale è praticamente inseparabile. I due non si staccano mai e vivono le loro giornate sempre insieme, condividendo tante piccole e belle cose. E a fine giornata, ecco che si siedono uno accanto all’altro e si mettono a ululare alla sera. Non sono adorabili?

Fonte Pixabay

Gunner è un cane da ferma tedesco a pelo corto a pelo corto di 8 anni. Quando ha incontrato per la prima volta Murphy, il suo fratellino, sapeva che sarebbe sempre stato al suo fianco. E avrebbe fatto di tutto per farlo sentire a suo agio nella nuova casa.

Murphy, ovviamente, si è immediatamente innamorato di Gunter, iniziando a seguirlo tutto il giorno per diventare un giorno come lui. Faceva di tutto per essere come il suo fratellone maggiore. Anche arrivando a imparare a ululare, cosa che per i cani di razza pitbull non è proprio facile.

Sarah Lee, la mamma dei due cani, a The Dodo ha raccontato che i due si sono subito uniti e hanno subito trovato un’intesa. Dove va uno va l’altro. E dove dorme uno dorme anche l’altro, perché sono inseparabili.

Murphy copia attentamente ogni mossa di Gunner e ha deciso di fare lo stesso anche quando il fratellone si mette a ululare all’ambulanza, al treno o alla sirena della polizia. Murphy ci ha provato fino a quando non ci è riuscito.

Cucciolo impara a ululare grazie al fratellone maggiore

Per Murphy ululare non era assolutamente naturale, ma lui ci ha provato e ha avuto un buon maestro, tanto da riuscire alla fine a sincronizzare i suoi latrati con quelli di Gunner.

Murphy ovviamente ulula solo quando lo fa anche Gunner, altrimenti no, perché non ha l’istinto. Ma vedere i due cani insieme è davvero molto commovente e toccante e dimostra che niente è impossibile.